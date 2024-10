ELEIÇÕES 2024

Mesão do CORREIO acompanhará segundo turno em Camaçari e em outras cidades do Brasil

Transmissão vai acontecer no Instagram e no Youtube do jornal a partir das 17 horas

Publicado em 22 de outubro de 2024

Votação durante as eleições municipais Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O jornal CORREIO preparou uma mesa para discutir o segundo turno na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e em outras cidades do Brasil no próximo domingo (27). O mesão será transmitido no Instagram e no Youtube e ficará disponível nas plataformas digitais para os eleitores.

Em Camaçari, a disputa ocorre entre o vereador Flávio Matos (União Brasil) e o ex-prefeito Luiz Caetano (PT). O petista saiu na frente no primeiro turno, com 49,52% dos votos válidos, enquanto a aposta do grupo de ACM Neto (União Brasil) obteve 49,17%. A diferença entre eles foi de apenas 559 votos. Essa é a primeira vez que a cidade terá um segundo turno.