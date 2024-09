PLEITO MUNICIPAL

Metade dos eleitores de Salvador tem entre 35 e 59 anos

Dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 06:20

Eleições em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Metade da população baiana é formada por eleitores entre 35 e 59 anos: são 982 mil pessoas com essa faixa etária. “Esses dados nas urnas vão precisar ser olhados para que os candidatos saibam quais são os seus programas de campanha, quais são os seus cenários, sejam eles estritamente em termos de política de governo, sejam eles nas próprias promessas que vão fazer”, afirmou a advogada Erica Teixeira, especialista em Direito Eleitoral.

Apesar desse grupo dominar o perfil do eleitorado soteropolitano, o número de jovens, entre 16 e 17 anos, foi o que mais cresceu nos últimos quatro anos, com um aumento de 105% em comparação com o pleito de 2020. No último pleito municipal, eram 4,1 mil jovens aptos para o voto facultativo na capital. Hoje, são 8,4 mil.

Para Jaime Barreiros, analista do Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA), o engajamento da juventude implica em uma melhoria da qualidade da democracia, que é “constituída da vontade de todos os cidadãos, de todas as idades”. “Então, a nossa democracia se torna mais fortalecida com a participação de todos, inclusive dos jovens entre 16 e 18 anos”, acrescentou.

No nível de escolaridade, a maioria dos eleitores soteropolitanos possui o ensino médio completo – 36% do eleitorado. Com 16%, está o grupo de eleitores que tem ensino superior completo, seguido por eleitores que possuem apenas o ensino fundamental (5%). Os analfabetos correspondem a 0,64%.