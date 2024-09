ELEIÇÃO MUNICIPAL

'Nosso objetivo é fazer do União Brasil o partido mais votado da Bahia', afirma Azi

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 16:26

Presidente do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi Crédito: Billy Boss / Câmara dos Deputados

Presidente do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi disse, nesta quarta-feira (4), que a meta do seu partido nestas eleições municipais é ser o mais votado do estado. Ele ressaltou que a legenda está estruturada e trabalha também para ampliar seu espaço tanto nas grandes cidades quanto nas médias e pequenas.

“Estamos muito animados. Nosso partido está muito estruturado, com candidaturas muito fortes nas maiores cidades da Bahia. A maioria das cidades pequenas é muito dependente da relação com o governo do estado, diferentemente dos médios e grandes municípios, em que essa ingerência e essa atuação do governo não são tão sentidas. E por isso mesmo a gente tem efetivamente dado uma prioridade grande nas maiores cidades do estado”, afirmou Azi, em entrevista à rádio Metrópole.

O deputado federal salientou que, em alguns dos grandes municípios, o União Brasil tem candidaturas próprias, como em Salvador com o prefeito Bruno Reis; em Feira de Santana com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho; e em Vitória da Conquista, com a prefeita Sheila Lemos. Em outras, Azi ressaltou que o partido apoia legendas aliadas, como em Juazeiro, o União Brasil está ao lado da prefeita Suzana Ramos (PSDB).