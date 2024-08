HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

O que disseram os candidatos a prefeito de Salvador no primeiro dia de programa eleitoral

Postulantes apresentaram peças publicitárias às 13h desta sexta-feira (30)

Começou nesta sexta-feira (30) o programa eleitoral na TV e no rádio. Com a coligação ‘O trabalho não pode parar’, o atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), foi o primeiro a se apresentar em 5 minutos e 23 segundos, o maior tempo entre os postulantes ao Palácio Thomé de Souza.

No seu programa eleitoral, Bruno Reis compartilhou sua história desde a infância até sua trajetória na política. Ele também ressaltou as obras e investimentos realizados durante seu primeiro mandato, complementando com depoimentos de moradores da cidade.

“Tudo que eu passei, tudo que eu sofri durante a minha vida me deu mais sensibilidade, mais capacidade de enxergar, de compreender as necessidades e as dificuldades que as pessoas passam. Quem sabe o que é sofrer tem esse olhar mais próximo, com o maior cuidado com as pessoas”, declarou o candidato do União Brasil.

Também foi apresentado depoimentos do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e da candidata à vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). “As pessoas diziam: ‘é impossível fazer mais por Salvador do que você já fez’, a gente chega hoje, quatro depois, e eu posso dizer que Bruno superou (a minha gestão)’”, afirmou ACM Neto.

Opositores

O segundo a ser apresentado foi o investigador da Polícia Civil e candidato do PSOL, Kleber Rosa, que possui o menor tempo: são apenas 35 segundos. Nesse espaço de tempo, o postulante afirmou que o seu projeto tem “a cara de Salvador”. Ele alfinetou os dois adversários políticos Geraldo Júnior (MDB) e Bruno Reis. Lembrou que o emedebista era do grupo de ACM Neto antes de romper e migrar para a base petista.

No final, Kleber Rosa convidou os eleitores para conhecer as propostas da chapa socialista nas suas redes sociais.

O último a se apresentar, com 4 minutos e 1 segundo, foi o atual vice-governador Geraldo Júnior. Em seu programa eleitoral, ele fez uma breve apresentação da sua trajetória profissional ao lado da candidata à vice-prefeita da chapa, Fabya Reis (PT).

Com a coligação ‘Salvador pra toda gente’, os dois defenderam um projeto de cidade que inclua a todos. “É hora de pensar Salvador por inteiro. É hora de abrir caminhos para a mobilidade das pessoas e para a prosperidade das famílias”, afirmou. Apesar de serem seus principais cabos eleitorais de Geraldo Júnior, o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do PT, não apareceram no programa eleitoral de Geraldo Júnior.

Horário dos programas

Até o dia 3 de outubro, os partidos, coligações e federações apresentarão as peças publicitárias nas emissoras de rádio e televisão para divulgar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Se houver segundo turno, a propaganda será exibida entre 11 e 25 de outubro.

Os postulantes serão apresentados em blocos de 10 minutos em dois momentos do dia. Na televisão, as propagandas serão veiculadas às 13h e às 20h30. No rádio, às 7h e às 12h. Outros 70 minutos são distribuídos ao longo da programação, com inserções curtas, de 30 ou 60 segundos. Deste tempo, 42 minutos são destinados aos candidatos a prefeito e nos outros 28 minutos são apresentados os postulantes a vereador.

Os outros quatro candidatos Giovanni Damico (PCB), Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU) e Silvano Alves (PCO) ficaram sem tempo de rádio e televisão porque não possuem representantes no Congresso Nacional.