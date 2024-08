PESQUISA ELEITORAL

Quaest: veja intenção de voto por gênero, faixa etária, renda salarial e religião na eleição em Salvador

Bruno Reis (União Brasil) lidera as intenções por votos em todos os recortes quando se segmenta o eleitorado por gênero, raça, renda salarial e religião nas eleições municipais

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 22:00

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

Atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) lidera as intenções por votos em todos os recortes quando se segmenta o eleitorado por gênero, raça, renda salarial e religião nas eleições municipais. Com 66% dos votos totais, o gestor municipal ganharia a disputa no primeiro turno se o pleito acontecesse hoje, de acordo com a primeira pesquisa do Instituto Quaest, encomendada pela TV Bahia e divulgada na terça-feira (27).

No recorte de gênero, Bruno lidera com 69% entre o público feminino, e 67% dos eleitores homens. Geraldo Júnior (MDB) aparece com um melhor índice entre os homens, com 11%, e 7% das mulheres. Kléber Rosa (PSOL) também é melhor com o público masculino: 4% contra 3% entre as mulheres.

No quesito religião, Bruno Reis possui 79% das intenções dos votos de evangélicos, 66% dos católicos e 60% entre outras religiões e do grupo de pessoas que não têm uma religião. Geraldo Júnior pontua melhor entre católicos, com 10%, enquanto Kleber Rosa é melhor no grupo de eleitores sem religião ou com outras religiões: são 6%.

Bruno Reis também lidera as intenções de voto em todas as faixas etárias, mas é melhor entre jovens de 16 e 34 anos. Ele possui 71% das intenções desse grupo. Já Geraldo Júnior é melhor com eleitores de 60 anos ou mais, com 10%. Kleber Rosa, por sua vez, pontua bem entre adultos de 35 e 59 anos: 5%.