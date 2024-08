DISPUTA NA CAPITAL

Saiba todos os detalhes da pesquisa Quaest que aponta vitória de Bruno Reis

Levantamento, contratado pela TV Bahia, foi divulgado na noite desta terça-feira (27)



Rodrigo Daniel Silva

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 22:52

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis Crédito: Paula Fróes/Correio

Se a eleição fosse hoje, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), seria reeleito com 66% dos votos totais, segundo a primeira pesquisa do instituto Quaest, contratado pela TV Bahia. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (27), aponta que a vantagem do gestor soteropolitano é de 57 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o vice-governador e candidato do MDB, Geraldo Júnior.

O emedebista apareceu com 9%. Pela margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Geraldo Júnior está empatado tecnicamente com Kleber Rosa (PSOL), que tem 4%. Os candidatos Islaine Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO) têm 1% das intenções de votos, cada um. Os indecisos somaram 5%. Já os que pretendem votar branco, nulo ou não vão votar são 12%.

Disputa eleitoral em Salvador Crédito: Arte Correio

O cenário eleitoral na capital baiana se mostra muito favorável a Bruno Reis. Segundo a Quaest, 75% do eleitorado soteropolitano avalia que o prefeito merece ser reeleito. Já 21% consideram que não, e 4% não souberam ou não quiseram responder. A sondagem de opinião ainda aponta que 57% dos eleitores dizem que a decisão sobre o voto é definitiva. Enquanto 42% declararam que podem mudar, só 1% disse que não sabia ou não quis responder.

Disputa eleitoral em Salvador Crédito: Arte Correio

Rejeição

Entre os postulantes ao Palácio Thomé de Souza, Geraldo Júnior é o com maior rejeição. De acordo com a pesquisa, 34% declararam que conhecem o emedebista e não votariam nele. Já 24% disseram que conhecem e votariam nele, e 40% afirmaram que não conhecem o vice-governador.

Por outro lado, 74% disseram que conhecem Bruno Reis e votariam nele. Só 4% o desconhecem, e 20% não votariam nele. Kleber Rosa é desconhecido por 65% dos eleitores da capital baiana, 23% rejeitam e 12% declararam que conhecem e apoiaram ele no dia das eleições em 6 de outubro.

Disputa eleitoral em Salvador Crédito: Arte Correio

Avaliação

A sondagem de opinião também fez a avaliação do governo municipal: 59% dos entrevistados avaliaram positivamente a gestão do prefeito Bruno Reis; 31% apontaram como regular; 8% avaliaram como negativa; e 2% não quiseram ou não souberam responder.

Disputa eleitoral em Salvador Crédito: Arte Correio

A pesquisa da Quaest ainda avaliou os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ambos do PT. Os entrevistados responderam se os políticos petistas fazem ou fizeram um trabalho positivo, regular ou negativo.

No caso da gestão estadual, 30% avaliaram negativamente; 36% apontaram como regular; 29% avaliaram como positiva e 5% não souberam ou não quiseram responder.

Já sobre o atual governo federal, foi aprovado por 37% dos entrevistados, enquanto 38% consideraram regular; 22% avaliaram negativamente; 3% não souberam ou não quiseram responder.

O instituto também analisou a percepção do eleitorado soteropolitano sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele teve o maior índice negativo, com 58%; 17% avaliaram positivamente, 23% regular e 2% não souberam ou não quiseram responder.