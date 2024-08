DISPUTA POR SALVADOR

Bruno Reis lidera disputa em Salvador com 66% e venceria no 1º turno, aponta Quaest

Atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) atingiu uma vantagem de 57 pontos percentuais sobre o principal adversário na disputa pelo Palácio Thomé de Souza em outubro próximo, de acordo com a primeira pesquisa do instituto Quaest, contratada pela TV Bahia. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (27).

Bruno Reis tem 66% das intenções de votos em um cenário estimulado, reforçando a tendência de vitória de 1º turno. O segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB), aparece com 9%, seguido por Kleber Rosa (PSOL), com 4%. Giovani Damico (PCB), Eslane Paixão (UP), Silvano Alves (PCO), Victor Marinho (PSTU) têm 1%, cada um.