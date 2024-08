AGENDA ALTERADA

Candidatos a prefeitos de Salvador suspendem atividades nas ruas por causa da chuva

Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB) adiam caminhadas

Millena Marques

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 16:41

Rua direta do Uruguai Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

As fortes chuvas que atingem Salvador modificaram a agenda dos candidatos à prefeitura da cidade. Nesta sexta-feira (30), o prefeito e postulante à reeleição Bruno Reis (União Brasil) adiou para o próximo domingo (1º), às 9h30, a caminhada que aconteceria no bairro de Itapuã

Nesta quinta-feira (29), Bruno Reis também suspendeu as caminhadas que faria no Uruguai e em Massaranduba. Já o candidato do MDB, Geraldo Júnior, cancelou o ato que faria em São Caetano. Ambos os postulantes informaram que novas datas serão divulgadas em breve.

Estragos

A chuva e os ventos fortes gerados por uma frente fria causaram estragos na cidade nesta quinta-feira. Os ventos chegaram a 43,2 km/h nas estações meteorológicas da Praia do Flamengo e no Parque da Cidade.

Na Avenida Oceânica, na altura do bairro da Barra, um coqueiro caiu na calçada. A planta atingiu um poste de iluminação pública e um banco, que acabou sendo destruído pelo impacto da queda da árvore. Ninguém ficou ferido. O coqueiro foi removido por agentes da Secretaria Municipal da Manutenção (Seman).

Na Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (Ufba), uma árvore caiu em cima de carros que estavam estacionados no local. Um poste de iluminação também foi atingido pela planta. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento nesta sexta-feira.

Previsão do final de semana

No sábado (31), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na capital deve variar entre 21ºC e 26ºC, além de ventos fracos a moderados.

A previsão do domingo (1º) é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.