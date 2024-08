PREVISÃO

Chuvas seguem em Salvador e no litoral baiano até o próximo sábado

Previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 19:25

Chuvas seguem até o próximo sábado (31) Crédito: Marina Silva/CORREIO

As chuvas que atingiram a capital baiana nesta quinta-feira (29) seguirão até o próximo sábado (31). Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento na próxima sexta-feira (30).

No sábado, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na capital deve variar entre 21ºC e 26ºC, além de ventos fracos a moderados.

Além de Salvador, as chuvas devem atingir as cidades localizadas na faixa litorânea entre o Baixo Sul e o Recôncavo baiano na sexta feira, segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Já no sábado, a expectativa é que o mau tempo se estenda para o Litoral Norte do estado.

Na quinta-feira, a chuva e os ventos fortes gerados pelas chuvas causaram estragos em Salvador. Até às 16h30, a Codesal registrou ventos de 60,1km/h na estação meteorológica Boca do Rio - Centro de Convenções, seguido pelas estações Praia do Flamengo - Parque das Dunas (52,2 km/h) e Barra - Vila Naval (44,6 km/h).

Dados extraídos às 18h09 pela Codesal apontam que a região com maior índice pluviométrico no período de 12h foi a Liberdade – Vila Sabiá com 21,6mm, seguido por Periperi (21,4mm) e Cajazeiras XI (21mm). O acumulado de 6h indica o acúmulo de chuvas na Liberdade – Vila Sabiá com 14,4mm, seguido por Massaranduba (13,2mm) e Calçada (12,8mm).