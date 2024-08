BRASILEIRÃO

Com reservas em campo, Bahia inicia preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino

Um dia depois de perder para o Flamengo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia virou a chave e iniciou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (1º), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.