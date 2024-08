NOVIDADE

Voo de ligação entre capital baiana e Paris terá evento de lançamento em Salvador

Celebração acontece no rooftop do Hotel Fasano

O lançamento do voo Salvador-Paris-Salvador será realizado no dia 12 de setembro no rooftop do Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves.

De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o encontro – apenas para convidados – celebrará um marco na conectividade aérea da Bahia. O evento é promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo (Setur) e contará com show do cantor Tatau.