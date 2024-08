MAU TEMPO

Voos são desviados e cancelados devido às fortes chuvas em Ilhéus

O tempo chuvoso provocou a alteração de diversos voos que tinham como destino o Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia. Ao menos três viagens foram afetadas.

Uma outra aeronave, que seguia ontem entre Congonhas e Ilhéus também alternou para Salvador. Na capital, houve abastecimento e nova decolagem para o sul. O pouso aconteceu sem intercorrências e todos os clientes afetados também receberam as facilidades previstas.

A reportagem entrou em contato, por meio das redes sociais, com o Aeroporto Jorge Amado, para entender como está a operação, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

Outras ocorrências

Um vídeo do radar aéreo também mostra a trajetória de um avião da Azul que saiu de Belo Horizonte para Lençóis e teve que desviar para Salvador.

A região da Chapada Diamantina registra ocorrências por mau tempo. A reportagem entrou em contato com a Azul e o Aeroporto de Salvador para ter mais informações da operação e aguarda retorno.

A Bahia tem 253 municípios sob alerta para vendaval até o final da tarde da próxima sexta-feira (30). O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de perigo potencial e prevê uma variação de vento entre 40 km/h e 60 km/h - um vento fraco tem velocidade inferior a 15 km/h, conforme a escala de Beaufort.

As cidades baianas sinalizadas no alerta do Inmet estão concentradas nas regiões: Centro Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Região Metropolitana de Salvador e Extremo Oeste. Nos locais, o alerta aponta para um baixo risco de queda de galhos de árvores.