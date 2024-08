IBGE

Salvador ocupa quinta posição no ranking de cidades mais populosas do Brasil

A capital baiana teve um aumento populacional de 6,3% em um ano

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 18:24

Ranking de municípios Crédito: IBGE - Estimativas de População

Salvador aparece na quinta posição entre as cidades mais populosas do Brasil, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com 2.568.928 habitantes, a capital da Bahia teve um aumento populacional de 6,3% em relação ao mesmo senso no ano passado.

Estando na lista dos quinze municípios brasileiros que passaram de 1 milhão de habitantes, a cidade de Salvador segue consolidada no primeiro lugar do ranking populacional de seu estado. Em segundo lugar na Bahia está Feira de Santana, com 657.948 pessoas, e em terceiro, Vitória da Conquista, com 394.024.

Na Bahia, as dez cidades mais populosas representam, sozinhas, ⅓ da população total do estado, com 5.150.113 habitantes. O número representa 34,7% do total, e se manteve com os mesmos participantes e posições desde 2023.

Ranking de municípiod Crédito: IBGE - Estimativas de População

Já os municípios que compõem a lista de menos populosos da Bahia se mantiveram inalterados desde 2023. O top 3 é formado por Ibiquera (3.837), Lajedinho (3.621) e Catolândia, a menor cidade do estado, com 3.560 pessoas. A única mudança foi na posição de Dom Macedo Costa, que caiu da oitava para a décima posição, com seus 4.588 habitantes superando os 4.514 de Cravolândia, e os 4.586 de Aiquara.