BAHIA

OAB recorre ao TSE para liberar acesso de advogados às seções eleitorais

Na petição enviada ao TSE, a OAB argumenta que o advogado que representa coligações, partidos ou candidatos gozam do direito de acessar livremente os locais em que deve exercer seu dever, o que inclui as seções eleitorais.

Além disso, segundo a instituição, se juízes e promotores podem atuar in loco nas seções eleitorais, também os advogados devem poder, dada a inexistência de hierarquia entre as funções, conforme o art. 6º da Lei Federal 8906/94.

No sábado (5), OAB-BA recebeu informações de que juízes eleitorais no interior da Bahia estavam editando atos restringindo a atuação da advocacia eleitoral constituída pelas coligações para o dia das eleições, vedando seu livre acesso às seções eleitorais.

A presidência do TRE-BA indeferiu o requerimento da OAB-BA, entendendo que os advogados para atuar teriam que estar cadastrados como fiscais ou delegados, tendo a Corregedoria do TRE comunicado o teor da decisão para todas as zonas eleitorais.

Ainda na noite de sábado, a OAB-BA e a OAB Nacional enviaram petição ao TSE pedindo a revogação do ato do TRE-BA e que sejam asseguradas as prerrogativas profissionais da advocacia, alertando que a vedação ao livre exercício da advocacia neste caso pode trazer prejuízos não apenas aos advogados, mas a seus constituintes, além de reduzir a fiscalização efetiva do pleito eleitoral, tão importante para sua legitimidade.