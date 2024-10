ELEIÇÕES 2024

Bahia bate recorde de número de internos do sistema prisional registrados para votar

A Bahia é o terceiro colégio eleitoral do país em número de presos registrados para votar

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 13:21

internos do sistema prisional registrados para votar Crédito: Divulgação/Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), preparou um esquema especial para garantir o direito ao voto de 612 internos dos estabelecimentos penais, neste domingo (6), de eleições municipais.

De acordo com a Seap, com este número de eleitores dentro das unidades prisionais, a Bahia é o terceiro colégio eleitoral do país, com maior número de presos provisórios registrados para participarem da escolha de prefeitos e vereadores.

Na manhã deste domingo, no Presídio Salvador e na Cadeia Pública de Salvador, unidades que abrigam presos provisórios e que compõem o Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, mais de 200 internos puderam votar, com a estrutura montada pelo TRE-BA e o acompanhamento da Defensoria Pública.

A votação de internos da Seap-BA acontece também nos municípios de Feira de Santana, Valença, Eunápolis, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Barreiras e Teixeira de Freitas. Ao todo são 13 unidades prisionais que contam com a estrutura do TRE-BA e o acompanhamento operacional de Policiais Penais, os quais também votaram nas unidades, a partir da transferência provisória de zona eleitoral, com a finalidade de garantir a atividade nestes estabelecimentos.