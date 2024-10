PRESIDENTE DO TSE

TSE: Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte e deve fazer pronunciamento às 20h

Ela deve retornar a Brasília no final da manhã

Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 10:41

Ministra Carmén Lúcia esperou na fila antes de votar em Belo Horizonte Crédito: Luciana Mussi/TV Globo

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, votou na manhã deste domingo, 6, em seu colégio eleitoral em Belo Horizonte, Minas Gerais, logo após a abertura das urnas e deve retornar a Brasília no final da manhã. Segundo previsão, por volta das 13h30, a ministra deve visitar o Centro de Divulgação das Eleições (CDE), localizado no TSE.

Segundo a assessoria de imprensa, a presidente do TSE deve visitar o teste de integridade que está sendo realizado no CREA, ainda em Belo Horizonte. O retorno dela à capital federal está previsto para as 10h30, com chegada estimada para as 12h.

Por volta das 13h30, a ministra deve visitar o CDE, localizado no TSE, e conversar com jornalistas. Por fim, às 20h, Cármen Lúcia deve fazer coletiva de encerramento das eleições.

A votação para os novos representantes nos municípios brasileiros começou às 8 horas deste domingo. Os eleitores vão escolher primeiro o candidato preferido a vereador, digitando cinco números. Na sequência, o voto será para prefeito, com dois dígitos. O encerramento da votação será às 17 horas.

No sábado, 5, a presidente do TSE fez um pronunciamento na TV e destacou a importância do voto e a segurança das urnas eletrônicas para as eleições. No discurso, a magistrada reforçou que a urna é "segura, auditável e inquestionável" e também pediu uma votação "sem hostilidades".