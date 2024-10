ELEIÇÕES

Pazolini é reeleito no primeiro turno em Vitória (ES)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) está reeleito como prefeito da cidade de Vitória, no Espírito Santo. A confirmação veio às 18h23 deste domingo (6), com 91% das urnas apuradas.

Em segundo, ficou o candidato J oão Coser, do PT, com 15,75% dos votos. Vitória tem 266.585 eleitores aptos a ir às urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pazolini é formado em Direito e ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ele também é delegado de polícia e foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.