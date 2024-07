CORRIDA ELEITORAL

Pré-candidatos à prefeitura de Salvador vão discutir propostas de gestão com setor produtivo

Evento ocorrerá na próxima segunda-feira (29), no Teatro Sesc Casa do Comércio

Publicado em 23 de julho de 2024 às 16:15

Teatro Sesc Casa do Comércio Crédito: Divulgação

Os pré-candidatos à prefeitura de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB), participarão de um evento com lideranças do setor produtivo baiano e empresários na próxima segunda-feira (29), no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Estarão no evento representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase).

O evento discutirá as propostas de gestão de cada pré-candidato para os próximos quatro anos da cidade. Também será entregue a eles uma Agenda do Setor Produtivo, um documento com sugestões de políticas públicas e ações para o desenvolvimento de Salvador.

Serviço

Encontro com Pré-candidatos à Prefeitura de Salvador

Data: 29/07 (segunda-feira), a partir das 8h30