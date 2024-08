DISPUTA ELEITORAL

Prefeito do Rio de Janeiro se compromete a concluir mandato se for reeleito

Candidato à reeleição, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), se comprometeu, nesta segunda-feira (5), a cumprir seu eventual quarto mandato até o fim, caso seja reconduzido no pleito deste ano.

"Adoro ser prefeito do Rio. Tenho a honra de ter tido a confiança da população por três vezes. Se tiver pela quarta vez, permanecerei no meu mandato. Essa é a minha obrigação e é para isso que eu estou me colocando", declarou, em entrevista ao portal g1.

"As especulações da política, até às vezes pela falta de alternativa no Rio, [existem] pelo que vem acontecendo no governo do estado. Quero assumir a prefeitura para ficar até o fim do meu mandato", acrescentou.