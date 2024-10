ELEIÇÃO EM SALVADOR

Rotary ultrapassa o Luiz Viana e se torna o maior colégio eleitoral da capital

Unidade de ensino de Itapuã alcançou a marca de 18.188 eleitores

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 05:00

Colégio Rotary, em Itapuã Crédito: Paula Froes/CORREIO

Situado na Ladeira do Abaeté, em Itapuã, o Colégio Rotary assumiu a ponta da lista dos maiores colégios eleitorais de Salvador. Fundado há mais de 70 anos, a unidade escolar alcançou a marca de 18.188 eleitores aptos a votar e ultrapassou o famoso Luiz Viana, de Brotas, que tem 17.212 eleitores e liderava o ranking há anos. O pódio é composto pela Escola Municipal Clériston Andrade, em São Marcos, com 14.696.

Os motivos que explicam a mudança não são precisos. No entanto, segundo o especialista Cláudio André de Souza, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), o alto número de eleitores em Itapuã tem relação com a dinâmica de movimentação urbana nos bairros de Salvador.

"E pode ter relação com o adensamento populacional do bairro de Itapuã. Também pode ter relação com a mudança das pessoas para um local mais amplo e bem localizado”, disse. A troca de colégios eleitorais, a propósito, pode reduzir a abstenção. “A depender do local e da infraestrutura pode gerar mais incentivo, no entanto, há muitas razões para estimular o comparecimento, inclusive, o fato de o comparecimento ser obrigatório”, completou.

A assistente social Andréa Lira, 39 anos, deixou Itapuã há dois anos, mas não desistiu de votar no colégio onde votou pela primeira vez, nas eleições gerais de 2002, e estudou da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Embora more no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, o vínculo afetivo com o Rotary é mais forte.

“Sempre irei votar lá (no Rotary). É muito tranquilo porque a minha família mora perto (do colégio). É um dia, inclusive, em que a gente vai andando, que encontramos pessoas da nossa rotina, da comunidade que a gente tem relação”, disse Andréa, que normalmente vota no turno vespertino. “Eu não demoro nem um minuto dentro da sala. A equipe que trabalha no Rotary eu sempre conheço, é sempre alguém do bairro, um ex-professor. Isso me mantém com o compromisso do voto lá”, complementou.

A relação afetiva com o bairro também explica o fato do consultor em gestão pública Ari Costa Junior, 38 anos, sair de Feira de Santana, no centro norte do estado, para votar em Itapuã no próximo domingo (6). “Minha família tem casa em Itapuã, eu tenho casa em Lauro de Freitas, então, o meu vínculo é com Itapuã, com Salvador. Prefiro continuar opinando na vida da minha cidade”, disse.

Ari Costa Junior mora na Princesinha do Sertão há apenas um ano. “Eu não sei quanto tempo vou ficar em Feira. Por facilidade, inclusive, de entrar em Salvador, eu estou na ponta da cidade, é muito tranquilo. Para mim é melhor e mais rápido morar em Feira do que na Ribeira. Levo 1h, 1h20”, completou.

Completam o ranking de maiores colégios eleitorais de Salvador as seguintes unidades: Colégio Estadual Duque de Caxias, com 14.169; Universidade Católica do Salvador (Ucsal), com 13.708; Colégio Aliomar Baleeiro (12.960); Colégio Estadual Manoel Devoto (12.305); Colégio Estadual Presidente Costa e Silva (11.509); Colégio Estadual de Tempo Integral Zumbi dos Palmares (11.353); Colégio Estadual Nelson Mandela (11.306); Colégio Estadual Praia Grande (11.215); Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior (11.080).