DISPUTA NA CAPITAL

Unidade Popular oficializa candidatura de Eslane Paixão à prefeitura de Salvador

A convenção da sigla aconteceu na ocupação Casa Preta Zeferina, no bairro Santo Antônio Além do Carmo

O partido Unidade Popular oficializou, na manhã deste domingo (4), a candidatura de Eslane Paixão à prefeitura de Salvador. No evento, a coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, Giovana Ferreira, foi confirmada como postulante a vice-prefeita.

A convenção da sigla aconteceu na ocupação Casa Preta Zeferina, no bairro Santo Antônio Além do Carmo. O espaço atende mulheres vítimas de violência. Será a primeira vez que Eslane Paixão disputará o Palácio Thomé de Souza, mas ela já foi postulante à Câmara de Vereadores de Salvador em 2020, e a Câmara dos Deputados em 2022.

A Unidade Popular tem dito que a meta, com as candidaturas, é a “reorganização da esquerda” a partir de um “programa revolucionário” e que “dialogue com o povo”. “O objetivo do partido nessas eleições é travar um firme combate ao fascismo e propor um programa municipal para Salvador que aponte para a luta pelo poder popular e o socialismo”, acrescentou.