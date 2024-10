ELEIÇÕES

Uso de celular, criança na cabine, camisa de partido: o que pode e não pode no dia da eleição

Além de ficar atento ao local de votação e documentos para levar, o eleitor também precisa seguir algumas regrinhas no dia do pleito estipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Elas passam por uso de celular, acesso de crianças às cabines, o que vestir para votar, propaganda de candidato e comportamento nos locais de votação. Confira:

Posso entrar com celular na cabine de votação?

Não pode. Não é permitido ir até a urna eletrônica com qualquer aparelho que possa quebrar o sigilo do voto, como máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ainda que desligados.

Caso vá à seção com o aparelho, deverá desligá-lo, depositar em local indicado pelos mesários e recolher o equipamento somente após a votação. Se o eleitor se recusar a deixar o aparelho no local indicado pelos mesários, não será autorizado a votar.

Crianças podem entrar na cabine?

Eleitoras e eleitores com crianças de colo têm preferência para votar, mas as crianças não podem digitar os números dos candidatos na urna eletrônica. A entrada de crianças não é proibida, mas o presidente da mesa pode controlar o acesso.

O que posso vestir para votar?

São permitidas manifestações individuais e silenciosas no dia da votação. Por isso, pode usar camiseta com nome de candidato e partido, adesivos, broches, dísticos e bandeiras. Não é permitido votar usando roupa de banho ou sem camiseta. Os mesários, no entanto, não podem usar roupa com propaganda de partido, coligação ou candidato.