ELEIÇÕES

Como votar na urna: ordem dos cargos, voto branco e nulo e o que fazer ao digitar errado

A adoção da urna eletrônica foi uma resposta efetiva às fraudes que ocorriam, frequentemente, em diversas etapas do processo eleitoral, desde os tempos do Império. O Brasil, que já tem a eleição mais informatizada do mundo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete em 2024 um pleito ainda mais moderno.

Para votar sem intercorrências, confira perguntas e respostas abaixo:

Depois de digitar os números, confira as fotos, os nomes do candidato e do vice e a sigla do partido. Se as informações estiverem corretas, é só clicar no botão “CONFIRMA”. Após o registro do último voto, aparecerá na tela da urna a palavra “FIM”.