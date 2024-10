SUDOESTE

Veja a lista dos vereadores eleitos em Guanambi nas eleições 2024

Onze dos eleitos são do Avante, mesmo partido do prefeito

Guanambi, no sudoeste baiano, teve 55.097 eleitores comparecendo às urnas neste domingo (6), ajudando a eleger 17 vereadores para a Câmara Municipal. Onze dos eleitos são do Avante, mesmo partido do prefeito reeleito Nal Azevedo.