Leilão do Detran tem Jeep Renegade por R$ 9 mil; veja outros modelos

São 2.231 lotes de veículos conservados ou sucatas, divididos em 24 cidades baianas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:17

Ford Ranger, um dos carros oferecidos no leilão
Ford Ranger, um dos carros oferecidos no leilão Crédito: Divulgação/ Detran-BA

Quem quer comprar um carro ou uma moto por preços abaixo do mercado agora tem uma chance. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) abriu oito editais de leilões com 2.231 lotes de veículos conservados ou sucatas, divididos em 24 cidades baianas.

Já em Salvador, tem Hyundai/HB20 1.6, ano 2015 com lance inicial de R$ 5 mil e Jeep Renegade, 2020/2021 a partir de R$ 9 mil. Já em Santo Antônio de Jesus, uma moto Honda CB/300, está com lance inicial de R$ 900,00. Em Barreiras, um VW/Crossfox, 2008/2009 aparece com lance de R$ 4 mil.

Os editais abertos estão entre o 12/2025 até o 19/2025 e podem ser acessados no site do Detran. Os sites dos leiloeiros oficiais são: www.kcleiloes.com.br; www.arthurnunes.leilao.br; www.rjleiloes.com.br; www.hastaleiloes.com.br; www.kildareleiloes.com.br; www.cravoleiloes.com.br; www.danielgarcialeiloes.com.br; www.patiorochaleiloes.com.br.

Veja os veículos com lances disponíveis no leilão do Detran-BA

Podem participar pessoas físicas e jurídicas desde que preencham os requisitos dos editais. No geral, para participar dos leilões, os interessados devem fazer um cadastro no site dos leiloeiros. Os pedidos devem ser feitos com até 24 horas de antecedência da data de abertura da sessão pública.

Os certames acontecem de forma online em datas e horários disponíveis nos editais. Os veículos e as sucatas aproveitáveis já estão à disposição para visitação, respeitando as datas contidas em cada edital.

Em Salvador, os lotes que compõem o Edital 14 já podem ser visitados e ficam disponíveis ao público até a quinta-feira (2) . No dia 10 de outubro, o Edital 18 será aberto à visitação para o público soteropolitano.

