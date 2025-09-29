Tiroteio interrompe campeonato de sinuca no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:18
Um campeonato de sinuca foi interrompido por um tiroteio em Cipó, no interior do estado. O caso aconteceu no ginásio de esportes do município, na última sexta-feira (29).
Dezenas de jogadores e espectadores estavam no local quando os disparos começaram na área externa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o início dos disparos. As pessoas presentes se desesperam, começam a correr e se abaixam para fugir dos tiros.
De acordo com uma testemunha que não quis se identificar, a confusão começou depois que a vítima dos disparos correu para dentro do ginásio onde o campeonato estava acontecendo. Segundo a pessoa, o homem correu para fora do local logo em seguida.
A testemunha disse que ninguém ficou ferido. O campeonato foi interrompido brevemente e retomado pouco depois do incidente. A reportagem procurou a Polícia Militar para informar sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.