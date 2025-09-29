Acesse sua conta
Tiroteio interrompe campeonato de sinuca no interior da Bahia

Disparos assustaram jogadores e espectadores que estavam no local

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:18

Tiros foram registrados pelos espectadores
Tiros foram registrados pelos espectadores Crédito: Reprodução

Um campeonato de sinuca foi interrompido por um tiroteio em Cipó, no interior do estado. O caso aconteceu no ginásio de esportes do município, na última sexta-feira (29).

Dezenas de jogadores e espectadores estavam no local quando os disparos começaram na área externa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o início dos disparos. As pessoas presentes se desesperam, começam a correr e se abaixam para fugir dos tiros.

De acordo com uma testemunha que não quis se identificar, a confusão começou depois que a vítima dos disparos correu para dentro do ginásio onde o campeonato estava acontecendo. Segundo a pessoa, o homem correu para fora do local logo em seguida.

A testemunha disse que ninguém ficou ferido. O campeonato foi interrompido brevemente e retomado pouco depois do incidente. A reportagem procurou a Polícia Militar para informar sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

