Suspeito é morto pela PM em tiroteio no Engenho Velho da Federação

Caso foi registrado na localidade do Forno

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:27

Tiroteio foi registrado no Forno e material foi apreendido pela Rondesp Crédito: Arquivo CORREIO e Reprodução

Os moradores da localidade do Forno, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, passaram por momentos de medo no final da tarde domingo (28), quando um intenso tiroteio foi registrado no local. Nas ruas, houve confronto entre suspeitos e policiais que acabou na morte de Adriano Marcos de Oliveira Silva, 23 anos.

De acordo com a Polícia militar da Bahia (PM-BA), o jovem estava em um grupo de homens armados que atirou contra PMs do Batalhão da Rondesp Atlântico, Central e RMS durante uma ação de patrulhamento. No revide dos policiais, ele foi ferido e chegou a ser socorrido para o HGE, mas não resistiu.

Ainda segundo a corporação, Adriano estava com uma pistola calibre 9mm, um carregador, munições, 58 porções de maconha, dois pinos com crack, 62 pinos com k9, 38 pinos com cocaína e dinheiro em espécie, além de camisa camuflada e coldre para arma. O material foi apresentado na Polícia Civil da Bahia (PC).

Procurada, a PC informou que a Delegacia de Homicídios Múltiplos registrou a morte por intervenção policial. No registro da ocorrência, os PMs da Rondesp informaram que as equipes realizavam ações de patrulhamento na região do Forno para coibir incursões criminosas e trocas de tiros entre grupos criminosos rivais.

