INUSITADO

Mulher é internada após engolir garfo enquanto comia na Bahia

Caso aconteceu em Guanambi, no interior do estado

Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:21

Mulher passará por cirurgia para remover o utensílio Crédito: Freepik

Uma mulher precisou de atendimento de urgência depois de engolir um garfo enquanto comia. O caso aconteceu na última sexta-feira (29) em Guanambi, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, a mulher foi estabilizada no Hospital Estadual de Guanambi (HGG) e transferida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde passará por cirurgia para remover o utensílio.