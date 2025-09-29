Mulher é internada após engolir garfo enquanto comia na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:21
Uma mulher precisou de atendimento de urgência depois de engolir um garfo enquanto comia. O caso aconteceu na última sexta-feira (29) em Guanambi, no sudoeste da Bahia.
De acordo com a assessoria de imprensa do município, a mulher foi estabilizada no Hospital Estadual de Guanambi (HGG) e transferida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde passará por cirurgia para remover o utensílio.
Não há informações sobre o estado de saúde dela. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde de Guanambi para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.