Casal é preso suspeito de matar homem em situação de rua em Feira de Santana

Investigação aponta que homicídio estaria ligada à tentativa de “extermínio” de pessoas em situação de rua

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:08

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um casal foi preso na manhã desta segunda-feira (29) por suspeita de matar um homem em situação de rua. O crime aconteceu em 22 de junho deste ano, no bairro Baraúna, em Feira de Santana.

Segundo a investigação da Polícia Civil, câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos, uma mulher de 51 anos e um homem de 55 anos, perseguem a vítima e a levam até a uma esquina, onde executam Miguel Cruz de Oliveira, de 39 anos, com tiros de arma de fogo.

Ao cumprir os mandados de busca e apreensão, a PC encontrou uma foto de uma das suspeitas com uma pistola que teria sido usada no homicídio. A corporação aponta que a motivação para o crime estaria ligada à tentativa de “extermínio” de pessoas em situação de rua e usuários de drogas na região.

O casal compareceu espontaneamente à Delegacia de Homicídios, acompanhado de advogado. Ambos foram autuados e permanecem custodiados no Complexo do Sobradinho, à disposição da Justiça Criminal, onde passarão por audiência de custódia.

