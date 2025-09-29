Batida entre carreta e carro deixa idosa morta e três feridos em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:28
Uma idosa de 64 anos morreu e outras quatro pessoas, incluindo um bebê, ficaram feridas após uma colisão entre uma carreta e um carro na BR-101, próximo ao distrito de Humildes, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (29).
Ainda não se sabe a circunstâncias do acidente, mas a idosa, identificada como Vera Lúcia de Jesus Félix, ficou presa às ferragens depois da batida. O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo com um equipamento desencarcerador.
As outras quatro vítimas foram atendidas por equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O bebê foi encaminhado ao Hospital da Criança, enquanto os demais feridos foram levados ao Hospital Geral Clériston Andrade para receberem atendimento especializado.
O motorista da carreta, que transportava feijão, não ficou ferido, segundo a TV Subaé.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a identificação e os demais procedimentos legais. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.