Batida entre carreta e carro deixa idosa morta e três feridos em Feira de Santana

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:28

Corpo de Bombeiro atendeu as vítimas
Corpo de Bombeiro atendeu as vítimas Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma idosa de 64 anos morreu e outras quatro pessoas, incluindo um bebê, ficaram feridas após uma colisão entre uma carreta e um carro na BR-101, próximo ao distrito de Humildes, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (29).

Ainda não se sabe a circunstâncias do acidente, mas a idosa, identificada como Vera Lúcia de Jesus Félix, ficou presa às ferragens depois da batida. O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo com um equipamento desencarcerador.

As outras quatro vítimas foram atendidas por equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O bebê foi encaminhado ao Hospital da Criança, enquanto os demais feridos foram levados ao Hospital Geral Clériston Andrade para receberem atendimento especializado.

O motorista da carreta, que transportava feijão, não ficou ferido, segundo a TV Subaé.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a identificação e os demais procedimentos legais. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Acidente

