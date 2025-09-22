Leilão da Caixa oferece 487 imóveis residenciais a partir de R$ 18 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:07
A Caixa Econômica Federal fará um novo leilão com 487 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 22 unidades federativas. Prevista para o dia 2 de outubro, a sessão oferece descontos que podem chegar a 47% em relação ao valor de mercado.
Para participar, os interessados devem se cadastrar no site Fidalgo Leilões e buscar, na página inicial, o edital 0038/0325. Também é exigido um cadastro prévio no site da Caixa para gerar o boleto de pagamento.
Serão admitidos apenas lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos da conta vinculada do FGTS.
O imóvel mais barato do leilão é uma casa com dois quartos de 82 m² em Itaitinga (CE), com lance inicial de R$ 18 mil. Já o mais caro é um galpão de 1.189,07 m² em Nova Iguaçu (RJ), com lance inicial de R$ 1,6 milhão.