MORADIA

Leilão da Caixa oferece 487 imóveis residenciais a partir de R$ 18 mil

Sessão oferece descontos que podem chegar a 47% em relação ao valor de mercado

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:07

Leilão da Caixa Crédito: Freepik

A Caixa Econômica Federal fará um novo leilão com 487 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 22 unidades federativas. Prevista para o dia 2 de outubro, a sessão oferece descontos que podem chegar a 47% em relação ao valor de mercado.

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site Fidalgo Leilões e buscar, na página inicial, o edital 0038/0325. Também é exigido um cadastro prévio no site da Caixa para gerar o boleto de pagamento.

Serão admitidos apenas lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos da conta vinculada do FGTS.