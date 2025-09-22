LITERATURA

Prazo de inscrições para escritores e ilustradores para Flica 2025 termina nesta segunda (22)

Resultado será divulgado em 5 de outubro

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:49

Edição da Flica em 2024 bateu recorde com a presença de mais de 100 mil pessoas Crédito: Divulgação

Escritores, ilustradores, quadrinistas e cordelistas podem realizar inscrições para a 13ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) até esta segunda-feira (22). O evento acontecerá entre 23 a 26 de outubro.

Vinte profissionais serão selecionados para lançamentos literários, sessões de autógrafos e exposições que integram a programação oficial do Espaço Casa dos/das Autores e Autoras Baianas, no dia 24 de outubro. O resultado será divulgado em 5 de outubro e o edital completo está disponível no site do evento.

Cinco projetos ficarão com suplentes, conforme a ordem de classificação do edital. A seleção garante reserva de vagas para grupos específicos: 10% para pessoas com deficiência (PCD), 10% para negros(as) e 5% para indígenas.

Para essa 13ª edição, o tema escolhido foi “Ler é massa!” e na programação serão reunidos nomes de peso do universo literário de todo o país. Com curadorias que expressam a diversidade de olhares sobre a literatura, a Flica 2025 vai estruturar em três principais espaços: Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica.



Na Tenda Paraguaçu, o público vai acompanhar mesas literárias que trazem à cena autores e autoras de alcance nacional e internacional, sob curadoria de Wesley Correia, poeta, ensaísta e pesquisador, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA.