Prazo de inscrições para escritores e ilustradores para Flica 2025 termina nesta segunda (22)

Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:49
Escritores, ilustradores, quadrinistas e cordelistas podem realizar inscrições para a 13ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) até esta segunda-feira (22). O evento acontecerá entre 23 a 26 de outubro.
Vinte profissionais serão selecionados para lançamentos literários, sessões de autógrafos e exposições que integram a programação oficial do Espaço Casa dos/das Autores e Autoras Baianas, no dia 24 de outubro. O resultado será divulgado em 5 de outubro e o edital completo está disponível no site do evento.
Cinco projetos ficarão com suplentes, conforme a ordem de classificação do edital. A seleção garante reserva de vagas para grupos específicos: 10% para pessoas com deficiência (PCD), 10% para negros(as) e 5% para indígenas.
Para essa 13ª edição, o tema escolhido foi “Ler é massa!” e na programação serão reunidos nomes de peso do universo literário de todo o país. Com curadorias que expressam a diversidade de olhares sobre a literatura, a Flica 2025 vai estruturar em três principais espaços: Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica.
Na Tenda Paraguaçu, o público vai acompanhar mesas literárias que trazem à cena autores e autoras de alcance nacional e internacional, sob curadoria de Wesley Correia, poeta, ensaísta e pesquisador, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA.
A Fliquinha, dedicada às infâncias, tem curadoria de Emília Nuñez, escritora premiada com o Jabuti 2023 e referência na literatura infantil brasileira. Já o Geração Flica conversa com o público jovem e conta com curadoria de Deco Lipe, ator, escritor e criador do projeto Primeira Orelha, iniciativa dedicada à literatura infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIAPN+.