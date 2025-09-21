Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar

Gabrielly Moreira foi encontrada em uma casa ainda em construção; familiares dizem que depoimentos sobre como tudo aconteceu não batem

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 20:04

Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar
Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar Crédito: Reprodução

A modelo de 16 anos Gabrielly Moreira foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira (19) dentro de uma casa em construção no município de Pedra Branca, no interior do Ceará, após sair com amigos para um bar. As informações são do g1 CE. 

Conforme a investigação, ainda não se sabe como a jovem foi parar na casa. Os pais dela relatam que a menina saiu na quinta-feira (18) com amigos recentes, sendo eles uma mulher de 18 anos e dois adolescentes. Horas depois, os colegas entraram em contato dizendo que a modelo passou mal e morreu. 

"Quando eu cheguei no local, tinha uns pallets, pra evitar a entrada de pessoas, e os pallets estavam derrubados e tinha uma fresta, que dava pra uma pessoa passar", conta Hércules Sales, padrasto da jovem. Ele ainda relata que a menina tinha escoriações na mão e no rosto, mas não há detalhes de como isso ocorreu. 

Segundo Hércules, as versões mudam a cada momento. "A moça muda a versão direto. Cada pessoa que vai falar com ela, ela muda a versão. É uma história totalmente diferente da outra", reclama. As versões incluem que ela passou mal, enquanto outras dizem que houve uma briga antes dela morrer. 

Gabrielly já foi eleita Rainha da Cavalgada de Pedra Branca e coroada Princesa em outra edição. A polícia investiga o caso. 

Leia mais

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

JP Mantovani se casou com cantora Li Martins meses antes de morrer: 'Dor e sofrimento'

Mais recentes

Imagem - ANS inclui remédios contra lúpus no rol de coberturas obrigatórias

ANS inclui remédios contra lúpus no rol de coberturas obrigatórias
Imagem - Atleta de kitesurf morre afogado após linha enrolar no pescoço durante competição em praia no Ceará

Atleta de kitesurf morre afogado após linha enrolar no pescoço durante competição em praia no Ceará
Imagem - Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil por não oferecer cadeiras para funcionários

Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil por não oferecer cadeiras para funcionários

MAIS LIDAS

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
01

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
02

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
03

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás