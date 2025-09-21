INVESTIGAÇÃO

Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar

Gabrielly Moreira foi encontrada em uma casa ainda em construção; familiares dizem que depoimentos sobre como tudo aconteceu não batem

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 20:04

Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar Crédito: Reprodução

A modelo de 16 anos Gabrielly Moreira foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira (19) dentro de uma casa em construção no município de Pedra Branca, no interior do Ceará, após sair com amigos para um bar. As informações são do g1 CE.

Conforme a investigação, ainda não se sabe como a jovem foi parar na casa. Os pais dela relatam que a menina saiu na quinta-feira (18) com amigos recentes, sendo eles uma mulher de 18 anos e dois adolescentes. Horas depois, os colegas entraram em contato dizendo que a modelo passou mal e morreu.

"Quando eu cheguei no local, tinha uns pallets, pra evitar a entrada de pessoas, e os pallets estavam derrubados e tinha uma fresta, que dava pra uma pessoa passar", conta Hércules Sales, padrasto da jovem. Ele ainda relata que a menina tinha escoriações na mão e no rosto, mas não há detalhes de como isso ocorreu.

Segundo Hércules, as versões mudam a cada momento. "A moça muda a versão direto. Cada pessoa que vai falar com ela, ela muda a versão. É uma história totalmente diferente da outra", reclama. As versões incluem que ela passou mal, enquanto outras dizem que houve uma briga antes dela morrer.