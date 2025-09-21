SAÚDE

ANS inclui remédios contra lúpus no rol de coberturas obrigatórias

Decisão amplia acesso a terapias modernas para pacientes de planos de saúde com lúpus eritematoso sistêmico no Brasil

Metrópoles

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:48

Mesmo sendo uma doença autoimune, o tratamento correto reduz as manifestações graves do lúpus Crédito: (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou em 15 de setembro a inclusão de dois medicamentos contra o lúpus no rol de procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde.