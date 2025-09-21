ANS inclui remédios contra lúpus no rol de coberturas obrigatórias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou em 15 de setembro a inclusão de dois medicamentos contra o lúpus no rol de procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde.
O anifrolumabe e o belimumabe estarão disponíveis para beneficiários de planos de saúde a partir de 3 de novembro de 2025. A estimativa é que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas com a medida. São pacientes adultos que apresentam crises frequentes da doença, mesmo sob terapia padrão.