Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil por não oferecer cadeiras para funcionários

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:45
A rede Panvel de farmácias foi condenada por não oferecer cadeiras para os funcionários. De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), autor da ação civil pública, a Panvel fornecia cadeiras apenas para dois caixas. Os demais empregados, entre eles uma farmacêutica grávida, não tinham onde descansar.
Decisão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Panvel ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos e determinou que a rede forneça cadeiras para todos os funcionários, em todas as farmácias do grupo.