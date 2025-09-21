Acesse sua conta
Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil por não oferecer cadeiras para funcionários

Apenas os funcionários do caixa da farmácia tinham onde se sentar. Indenização é de R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:45

Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil Crédito: Divulgação 

A rede Panvel de farmácias foi condenada por não oferecer cadeiras para os funcionários. De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), autor da ação civil pública, a Panvel fornecia cadeiras apenas para dois caixas. Os demais empregados, entre eles uma farmacêutica grávida, não tinham onde descansar.

Decisão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Panvel ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos e determinou que a rede forneça cadeiras para todos os funcionários, em todas as farmácias do grupo.

Para ler a matéria completa do Metrópoles, parceiro do CORREIO, clique aqui. 

