JUSTIÇA

Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil por não oferecer cadeiras para funcionários

Apenas os funcionários do caixa da farmácia tinham onde se sentar. Indenização é de R$ 100 mil

Metrópoles

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:45

Rede de farmácias é condenada a pagar R$ 100 mil Crédito: Divulgação

A rede Panvel de farmácias foi condenada por não oferecer cadeiras para os funcionários. De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), autor da ação civil pública, a Panvel fornecia cadeiras apenas para dois caixas. Os demais empregados, entre eles uma farmacêutica grávida, não tinham onde descansar.