SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Vereador de cidade baiana é vítima de agressão na véspera da eleição

Caso ocorreu no bairro Ilha de São Gonçalo e está sendo apurado pela Delegacia Territorial da cidade

Um vereador da cidade de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia, foi agredido na noite de sábado (5). O crime, segundo informações da Polícia Civil, ocorreu no bairro Ilha de São Gonçalo durante uma discussão, e está sendo apurado pela Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos.

A vítima foi Cláudio Queiroz, mais conhecido como Grilo de Dinho. Ele é filiado ao partido União Brasil. De acordo com o registro da Polícia Civil, um disparo de arma de fogo chegou a ser efetuado durante a confusão.

Através de nota divulgada em seu perfil no Instagram, a assessoria de Grilo de Dinho informou que ele foi "vítima de uma armação covarde que culminou em atos de violência" e que, além dele, a sua irmã também teria sido agredida.

"Repudiamos veementemente o fato ocorrido e reafirmamos o compromisso do vereador Grilo de Dinho com uma campanha baseada na verdade e no respeito", conclui o texto.