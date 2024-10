ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Vereador morre logo após ser reeleito no Piauí

Geraldo Corado, do MDB, sofreu um infarto logo após a apuração

Geraldo Corado, do MDB, morreu logo após ser reeleito como vereador do município de Sebastião Barros, no Piauí. Geraldo sofreu um infarto minutos após o final da apuração dos votos.