ASTROLOGIA

3 signos encerram um ciclo importante hoje (21 de abril) e abrem espaço para algo muito melhor entrar

Decisões difíceis abrem espaço para algo muito melhor

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda mudança vem de forma leve, e hoje deixa isso muito claro para alguns signos. Será necessário encerrar ciclos, abandonar hábitos ou se afastar de situações que já não fazem mais sentido na sua vida. Pode ser desconfortável no início, principalmente porque envolve desapego, mas esse tipo de decisão é justamente o que abre espaço para algo muito mais alinhado, leve e verdadeiro. O que sai agora cria espaço para o que realmente deve ficar.



Libra: Você pode se afastar de alguém ou de uma situação que vinha te desgastando emocionalmente há um tempo. Apesar do desconforto inicial, isso traz uma sensação de leveza quase imediata.

Dica cósmica: Escolher sua paz nunca é errado.

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Capricórnio: Um padrão antigo chega ao limite e você percebe que continuar da mesma forma não faz mais sentido. Essa consciência pode vir de forma forte, mas necessária.

Dica cósmica: Mudar é necessário para evoluir.

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Peixes: Um desapego emocional importante acontece hoje. Pode ser doloroso no começo, mas também extremamente libertador, te permitindo respirar de novo.

Dica cósmica: O que vai embora abre espaço para o que é melhor.