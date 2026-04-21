ASTROLOGIA

4 signos reencontram alguém do passado hoje (21 de abril) e isso mexe mais do que o esperado

Conversas, lembranças e sentimentos antigos voltam à tona e pedem uma nova decisão

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11:00

Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de hoje, dia 21 de abril, favorece encontros inesperados e situações que trazem o passado de volta de alguma forma. Pode ser uma mensagem, um reencontro ou até uma lembrança que reaparece com força. Para alguns signos, isso não acontece por acaso. Existe algo mal resolvido, uma conversa pendente ou até um sentimento que nunca foi totalmente encerrado. O que acontece hoje pode mexer mais do que o esperado e pedir uma nova forma de lidar com essa história.

Áries: Um contato inesperado pode te pegar de surpresa e trazer sentimentos que você achava que já tinha superado. Isso pode mexer com seu emocional mais do que você gostaria de admitir.

Dica cósmica: Nem tudo que volta precisa ficar.

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Gêmeos: Uma conversa com alguém do passado pode fluir com mais leveza do que você imaginava. Isso pode trazer curiosidade, mas também dúvidas sobre o que fazer com isso agora.

Dica cósmica: Escute, mas não se precipite.

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Leão: Alguém que já foi importante pode reaparecer ou voltar aos seus pensamentos com força. Isso mexe com seu orgulho, mas também com sentimentos que ainda não estavam tão resolvidos quanto você pensava.

Dica cósmica: Cuidado para não confundir saudade com vontade de voltar.

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Escorpião: Um reencontro pode trazer intensidade e fazer você revisitar algo que marcou muito. Existe uma chance de entender melhor o que ficou em aberto e até encerrar esse ciclo de vez.

Dica cósmica: Nem toda história precisa de continuação, às vezes precisa de fim.