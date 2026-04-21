Cor e número da sorte de hoje (21 de abril): equilíbrio, conquistas e clareza marcam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:00
O dia nesta terça-feira, 21 de abril, traz uma energia mais equilibrada, ideal para consolidar decisões e avançar com mais segurança. É um bom momento para finalizar pendências e fortalecer relações, tanto pessoais quanto profissionais. A clareza será sua maior aliada.
Áries: O dia favorece conquistas e resolução de questões importantes. No amor, proximidade.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 3.
Touro: Estabilidade e segurança marcam o dia. Aproveite para consolidar planos. No amor, harmonia.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 6.
Gêmeos: Clareza mental ajuda em decisões importantes. Confie no seu raciocínio. No amor, diálogo.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 5.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O dia pede equilíbrio emocional para lidar com desafios. No amor, acolhimento.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 7.
Leão: Momento positivo para avançar em planos e projetos. No amor, intensidade.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 1.
Virgem: Organização e foco trazem bons resultados. Aproveite o momento. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 4.
Perfume ideal para cada signo
Libra: O dia favorece acordos e decisões equilibradas. No amor, harmonia.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 2.
Escorpião: Determinação ajuda a conquistar objetivos importantes. No amor, conexão profunda.
Cor da sorte: Bordô.
Número da sorte: 8.
Sagitário: O dia pede mais foco e menos impulsividade. No amor, sinceridade.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 9.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio: Segurança nas decisões traz tranquilidade. Confie no seu planejamento. No amor, parceria.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 6.
Aquário: Ideias ganham forma e podem trazer bons resultados. No amor, leveza.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 11.
Peixes: Intuição e sensibilidade ajudam a tomar boas decisões. No amor, conexão.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 7.