ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de abril): equilíbrio, conquistas e clareza marcam o dia

A terça-feira favorece avanços consistentes, decisões seguras e momentos de maior estabilidade emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 21 de abril, traz uma energia mais equilibrada, ideal para consolidar decisões e avançar com mais segurança. É um bom momento para finalizar pendências e fortalecer relações, tanto pessoais quanto profissionais. A clareza será sua maior aliada.

Áries: O dia favorece conquistas e resolução de questões importantes. No amor, proximidade.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 3.

Touro: Estabilidade e segurança marcam o dia. Aproveite para consolidar planos. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Clareza mental ajuda em decisões importantes. Confie no seu raciocínio. No amor, diálogo.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia pede equilíbrio emocional para lidar com desafios. No amor, acolhimento.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 7.

Leão: Momento positivo para avançar em planos e projetos. No amor, intensidade.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Virgem: Organização e foco trazem bons resultados. Aproveite o momento. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 4.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: O dia favorece acordos e decisões equilibradas. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 2.

Escorpião: Determinação ajuda a conquistar objetivos importantes. No amor, conexão profunda.

Cor da sorte: Bordô.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O dia pede mais foco e menos impulsividade. No amor, sinceridade.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 9.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: Segurança nas decisões traz tranquilidade. Confie no seu planejamento. No amor, parceria.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 6.

Aquário: Ideias ganham forma e podem trazer bons resultados. No amor, leveza.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 11.

Peixes: Intuição e sensibilidade ajudam a tomar boas decisões. No amor, conexão.

Cor da sorte: Roxo.