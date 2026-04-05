ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase rara de sorte e podem viver viradas importantes nesta semana (entre 6 e 12 de abril)

Uma combinação incomum favorece mudanças, encontros decisivos e oportunidades que podem não se repetir tão cedo

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Uma nova energia começa a ganhar força ao longo desta semana e traz movimento para áreas da vida que estavam paradas. Entre os dias 6 e 12 de abril, algumas situações tendem a destravar, abrindo espaço para decisões importantes e caminhos inesperados. Para três signos, esse momento pode marcar um verdadeiro ponto de virada, com sorte, crescimento e novas possibilidades surgindo de forma mais intensa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: O crescimento vem, mas ele pede coragem para sair do que é confortável. Esta semana favorece transformações internas e decisões que impactam o futuro, especialmente quando você escolhe pensar além do imediato. Novas experiências, contatos ou até mudanças de ambiente podem surgir como parte desse processo. É hora de expandir sua visão e testar caminhos diferentes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido agora, permita-se experimentar.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Você está chegando ao resultado de um processo que começou há alguns anos. Esta semana traz um fechamento importante e, ao mesmo tempo, a chance de dar um passo decisivo rumo à vida que deseja. Conexões, planos e sonhos começam a se alinhar de forma mais clara. É um daqueles momentos raros em que agir com coragem pode mudar muita coisa no longo prazo.

Dica cósmica: Confie no caminho que você construiu até aqui e não hesite em avançar.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Leão: Este é o tipo de recomeço que você vinha esperando há tempos. A partir desta semana, sua vida entra em uma fase poderosa para novos inícios, com oportunidades que podem mudar sua direção. Ainda que tudo pareça acontecer rápido, o segredo está em equilibrar impulso com consciência. Aproveitar o que surge será essencial, mas escolher bem também fará toda a diferença para garantir que esse novo ciclo seja realmente positivo.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser abraçada na hora, escolha com intenção.

