Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma fase rara de sorte e podem viver viradas importantes nesta semana (entre 6 e 12 de abril)

Uma combinação incomum favorece mudanças, encontros decisivos e oportunidades que podem não se repetir tão cedo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Uma nova energia começa a ganhar força ao longo desta semana e traz movimento para áreas da vida que estavam paradas. Entre os dias 6 e 12 de abril, algumas situações tendem a destravar, abrindo espaço para decisões importantes e caminhos inesperados. Para três signos, esse momento pode marcar um verdadeiro ponto de virada, com sorte, crescimento e novas possibilidades surgindo de forma mais intensa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de abril): reflexões, equilíbrio e decisões importantes ganham espaço

Cor e número da sorte de hoje (5 de abril): reflexões, equilíbrio e decisões importantes ganham espaço

Imagem - Abril vira o jogo para 4 signos, que entram no mês mais intenso e decisivo do ano

Abril vira o jogo para 4 signos, que entram no mês mais intenso e decisivo do ano

Imagem - 5 signos vão dominar abril e viver o melhor momento do mês com sorte, viradas e conquistas

5 signos vão dominar abril e viver o melhor momento do mês com sorte, viradas e conquistas

Gêmeos: O crescimento vem, mas ele pede coragem para sair do que é confortável. Esta semana favorece transformações internas e decisões que impactam o futuro, especialmente quando você escolhe pensar além do imediato. Novas experiências, contatos ou até mudanças de ambiente podem surgir como parte desse processo. É hora de expandir sua visão e testar caminhos diferentes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido agora, permita-se experimentar.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Câncer: Você está chegando ao resultado de um processo que começou há alguns anos. Esta semana traz um fechamento importante e, ao mesmo tempo, a chance de dar um passo decisivo rumo à vida que deseja. Conexões, planos e sonhos começam a se alinhar de forma mais clara. É um daqueles momentos raros em que agir com coragem pode mudar muita coisa no longo prazo.

Dica cósmica: Confie no caminho que você construiu até aqui e não hesite em avançar.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Leão: Este é o tipo de recomeço que você vinha esperando há tempos. A partir desta semana, sua vida entra em uma fase poderosa para novos inícios, com oportunidades que podem mudar sua direção. Ainda que tudo pareça acontecer rápido, o segredo está em equilibrar impulso com consciência. Aproveitar o que surge será essencial, mas escolher bem também fará toda a diferença para garantir que esse novo ciclo seja realmente positivo.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser abraçada na hora, escolha com intenção.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Leão Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'