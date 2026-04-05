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Cor e número da sorte de hoje (5 de abril): reflexões, equilíbrio e decisões importantes ganham espaço

O dia favorece pausas necessárias, organização emocional e escolhas mais conscientes para a nova semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 5 de abril, traz uma energia mais introspectiva, ideal para desacelerar, refletir e organizar pensamentos. É um bom momento para se reconectar com suas prioridades e preparar o terreno para a semana que começa. Evite excessos e valorize o que traz paz.

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Áries: O dia pede mais calma e reflexão antes de agir. Evite decisões impulsivas. No amor, escuta faz diferença.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 9.

Touro: O domingo favorece conforto, descanso e momentos simples. Aproveite para recarregar. No amor, estabilidade traz segurança.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Pensamentos acelerados podem pedir pausa. Organize ideias antes de tomar decisões. No amor, diálogo é essencial.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Emoções mais sensíveis pedem cuidado e acolhimento. Evite conflitos. No amor, carinho fortalece.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: O dia pede mais equilíbrio entre descanso e lazer. Não exagere nos compromissos. No amor, atenção aos detalhes faz diferença.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Virgem: Organizar a rotina pode trazer tranquilidade. Aproveite para planejar a semana. No amor, menos cobrança ajuda.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 7.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: O domingo favorece paz e harmonia. Evite situações que tirem seu equilíbrio. No amor, clima leve e agradável.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 8.

Escorpião: Reflexões importantes podem surgir. Confie mais na sua intuição. No amor, profundidade nas conversas aproxima.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 4.

Sagitário: O dia pede desaceleração e conexão com o presente. Evite ansiedade pelo futuro. No amor, leveza aproxima.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 3.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Momento ideal para descansar e se reorganizar. Não leve preocupações adiante. No amor, estabilidade é chave.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 10.

Aquário: Criatividade e novas ideias podem surgir mesmo em um dia mais calmo. Anote insights. No amor, novidades animam.

Cor da sorte: Azul-claro.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em destaque pede mais cuidado com o ambiente e as emoções. No amor, conexão profunda.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 2.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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