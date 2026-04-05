ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (5 de abril): reflexões, equilíbrio e decisões importantes ganham espaço

O dia favorece pausas necessárias, organização emocional e escolhas mais conscientes para a nova semana

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 5 de abril, traz uma energia mais introspectiva, ideal para desacelerar, refletir e organizar pensamentos. É um bom momento para se reconectar com suas prioridades e preparar o terreno para a semana que começa. Evite excessos e valorize o que traz paz.

Áries: O dia pede mais calma e reflexão antes de agir. Evite decisões impulsivas. No amor, escuta faz diferença.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 9.

Touro: O domingo favorece conforto, descanso e momentos simples. Aproveite para recarregar. No amor, estabilidade traz segurança.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Pensamentos acelerados podem pedir pausa. Organize ideias antes de tomar decisões. No amor, diálogo é essencial.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

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Câncer: Emoções mais sensíveis pedem cuidado e acolhimento. Evite conflitos. No amor, carinho fortalece.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: O dia pede mais equilíbrio entre descanso e lazer. Não exagere nos compromissos. No amor, atenção aos detalhes faz diferença.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Virgem: Organizar a rotina pode trazer tranquilidade. Aproveite para planejar a semana. No amor, menos cobrança ajuda.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 7.

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Libra: O domingo favorece paz e harmonia. Evite situações que tirem seu equilíbrio. No amor, clima leve e agradável.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 8.

Escorpião: Reflexões importantes podem surgir. Confie mais na sua intuição. No amor, profundidade nas conversas aproxima.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 4.

Sagitário: O dia pede desaceleração e conexão com o presente. Evite ansiedade pelo futuro. No amor, leveza aproxima.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 3.

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Capricórnio: Momento ideal para descansar e se reorganizar. Não leve preocupações adiante. No amor, estabilidade é chave.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 10.

Aquário: Criatividade e novas ideias podem surgir mesmo em um dia mais calmo. Anote insights. No amor, novidades animam.

Cor da sorte: Azul-claro.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em destaque pede mais cuidado com o ambiente e as emoções. No amor, conexão profunda.

Cor da sorte: Prata.