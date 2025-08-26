ASTROLOGIA

3 signos que vão receber novas oportunidades até o fim do mês; confira

Astros favorecem amor, carreira e prosperidade para alguns signos ainda em agosto, apontam astrólogos

Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:57

Alguns signos atrairão novas oprotunidades ainda este mês Crédito: FreePik

O mês de Agosto já está terminando mas os astros ainda reservam surpresas positivas para alguns signos do zodíaco. De acordo com o time de astrólogos de João Bidu as energias da semana abrem caminhos, trazem encontros e ajudam a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas. Essas oportunidades favorecerão alguns signos até o fim do mês se estes souberem agarrar as chances que surgirem e transformar sua realidade.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Confira os 3 signos que vão atrair novas oportunidades até o fim do mês:

Gêmeos

Em primeiro lugar, Gêmeos, a comunicação será sua maior aliada. Conversas casuais podem se transformar em propostas de trabalho, parcerias ou até convites inesperados que abrem novos horizontes. Fique atento ao que as pessoas ao seu redor têm a oferecer.

Leão

Em segundo lugar, com os astros iluminando seu brilho pessoal, Leão tem tudo para atrair novas oportunidades de crescimento, tanto no amor quanto na carreira. Um novo contato ou situação pode colocar você no caminho certo para realizar um grande desejo.

Aquário

Por fim, a mente inovadora de Aquário será recompensada e pode atrair novas oportunidades. Ideias criativas finalmente ganham espaço e reconhecimento, abrindo portas para mudanças significativas. Oportunidades vêm de onde menos se espera, desse modo, esteja receptivo.