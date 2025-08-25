Acesse sua conta
Última semana de agosto será transformadora e de muita sorte para quatro signos

Veja se o seu está na lista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:08

Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas
Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas Crédito: Reprodução | Freepik

Na última semana de agosto, alguns signos terão mais oportunidades financeiras e poderão vivenciar ganhos inesperados, segundo o astrólogo Jabifus. Sagitário, Touro, Peixes e Aquário estão entre os favorecidos, com trânsitos astrais que podem abrir caminhos para novas conquistas e estabilidade financeira.

Os signos no amor

Sagitário e Peixes, regidos por Júpiter, planeta ligado à expansão e oportunidades, podem sentir influxos de energia favoráveis para descobertas financeiras, ideias inovadoras e projetos que tragam resultados significativos. Touro, que governa naturalmente a casa das posses, terá maior facilidade para multiplicar recursos, enquanto Aquário pode se beneficiar em atividades ligadas à inovação, tecnologia e colaborações.

As riquezas inesperadas podem se manifestar de diferentes formas: promoções no trabalho, heranças, prêmios, novos contratos ou mesmo oportunidades de investimentos e parcerias que surgem de maneira imprevista. Para aproveitar essas chances, é importante estar atento a mudanças no ambiente, participar de eventos, dialogar com pessoas novas e confiar na intuição.

Cada signo deve adotar estratégias específicas para aproveitar a fase. Sagitário deve se abrir para aprender e assumir riscos calculados; Touro precisa administrar cuidadosamente seus recursos; Peixes pode usar sua criatividade para inovar nos negócios; e Aquário deve trabalhar em equipe, explorando colaborações que tragam ganhos concretos.

Segundo o astrólogo, sorte e esforço andam lado a lado. O favorecimento astrológico coloca oportunidades no caminho, mas o sucesso depende da preparação e da ação de cada indivíduo. A última semana de agosto será, portanto, uma combinação de energia favorável e iniciativa pessoal para transformar possibilidades em resultados reais.

