LEMBRA DELE?

4 meses após receber alta, Mingau, ex-baixista da Ultraje a Rigor, volta a ser internado

Equipe de assessoria do baixista atualizou os fãs sobre seu estado de saúde

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, voltou a ser internado apenas quatro meses após receber alta hospitalar. O ex-baixista da banda de rock Ultraje a Rigor está em observação desde o janeiro por conta de um quadro de constipação e vômitos. O músico está internado no Hospital Santa Catarina – Paulista e ainda não há previsão de alta.>

A assessoria de imprensa do músico publicou um boletim médico atualizando os fãs sobre o estado de saúde. "O Hospital Santa Catarina informa que Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, ex-baixista do Ultraje a Rigor, segue internado desde o mês passado com quadro de constipação e vômitos. O paciente está sendo acompanhado pelo Dr. Roberto Hiroshi Ieiri e equipe de gastroenterologia. Seu quadro é estável e ele permanece em tratamento e sob cuidados médicos, sem previsão de alta.">