ASTROLOGIA

5 signos terão um dia especialmente favorável para o amor nesta terça-feira (24 de março), com chance de paquera, conexão e química forte

O dia favorece conversas envolventes, aproximações espontâneas e encontros que podem mexer de verdade com o coração

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 24 de março, o amor ganha um clima mais leve, curioso e envolvente para alguns signos. O dia favorece paqueras, trocas cheias de sintonia, conversas que despertam interesse real e aquela sensação deliciosa de conexão que nasce sem esforço. Há mais abertura para se mostrar, ouvir o outro, rir junto e deixar a química crescer de forma natural. Para cinco signos, esse movimento pode ser ainda mais intenso, trazendo oportunidades importantes no romance, seja para quem está conhecendo alguém, seja para quem quer reacender o encanto em uma relação já existente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Hoje, o amor tende a se fortalecer por meio da conversa, da escuta e da sensação de ser realmente compreendida. Você pode se encantar menos pelo discurso perfeito e mais pela troca que flui, pela curiosidade mútua e pela leveza de estar com alguém que respeita seu jeito de pensar. O dia favorece química mental, paquera inteligente e um vínculo que pode crescer rápido justamente porque começa de forma muito natural.

Dica cósmica: Preste atenção em quem te faz querer continuar a conversa mesmo depois que ela acaba.

Filmes para o signo de Gêmeos 1 de 10

Leão: Nesta terça, o amor pode ganhar força na admiração, na reciprocidade e naquela delícia de sentir que o interesse vem dos dois lados. Você tende a se sentir vista, desejada e valorizada, o que aumenta sua confiança e deixa sua energia ainda mais magnética. O romance cresce quando há amizade, sintonia e disposição para investir na conexão com mais entusiasmo.

Dica cósmica: Quando alguém te encontra na mesma intensidade, vale a pena observar com mais carinho.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Libra: O dia favorece um amor mais leve, mas nem por isso superficial. Você pode viver conversas gostosas, trocas charmosas e uma aproximação que mistura intenção com espontaneidade. Há chance de sentir que algo está começando a ganhar forma de um jeito simples, bonito e muito promissor. Para quem já está em um vínculo, a terça ajuda a renovar a sintonia.

Dica cósmica: Não subestime as conexões que começam com leveza, porque elas também podem se tornar profundas.

Filmes para o signo de Libra 1 de 10

Sagitário: Hoje, o amor tende a fluir melhor quando você baixa a guarda e se permite viver uma conexão mais verdadeira. O dia favorece abertura emocional, sinceridade e encontros que despertam entusiasmo sem cobrança. Você pode perceber com mais clareza o tipo de relação que realmente deseja e reconhecer sinais importantes em alguém que transmite liberdade, alegria e verdade.

Dica cósmica: O melhor romance para você é aquele que aproxima sem sufocar.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Nesta terça, a vida amorosa pode ficar mais interessante quando você para de controlar tanto o que sente e se permite viver a intimidade com mais naturalidade. O dia favorece vulnerabilidade, ternura e conexões em que você se sente aceita exatamente como é. Em vez de tentar parecer impecável, o momento pede verdade, presença e coragem para deixar o afeto entrar.

Dica cósmica: Às vezes, o amor cresce justamente quando você para de se proteger tanto.