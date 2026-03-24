ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (24 de março): uma mudança inesperada na carreira pode abrir caminho para mais prosperidade

O dia favorece confiança, decisões práticas e movimentos que podem trazer resultados importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, 24 de março, chega com uma energia de avanço, reconhecimento e ajustes que podem fazer diferença em áreas importantes da vida. Para alguns signos, o momento favorece dinheiro, trabalho e conquistas pessoais. Para outros, o dia pede mais calma, organização e cuidado com excessos. No amor, a tendência é de trocas intensas, reaproximações e conversas que ajudam a alinhar expectativas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um encontro em família pode despertar lembranças gostosas e render momentos cheios de conexão. Hoje, você tende a usar bem seus pontos fortes para impressionar alguém importante. No trabalho, suas habilidades ganham destaque e ajudam a consolidar sua posição. Também pode bater vontade de fazer um passeio mais tranquilo ou sair da rotina. Ganhos ligados a imóvel alugado aparecem favorecidos. Tudo o que for organizado por você hoje tem boas chances de dar certo. No amor, o desafio será lidar com oscilações de humor da pessoa amada sem entrar no mesmo clima.

Cor da sorte: Azul-escuro.

Número da sorte: 22.

Touro: Antes de tomar uma decisão importante no trabalho, vale analisar com calma os prós e contras. No dinheiro, o momento pede mais responsabilidade e uma reserva para imprevistos. Voltar à rotina de cuidados com o corpo pode exigir esforço extra, mas tende a valer a pena. O apoio de alguém próximo ajuda a manter sua autoconfiança em alta. Uma viagem para evento ou celebração pode sair do papel. Também é um bom momento para compra e venda de imóvel. No amor, tente não exigir demais do outro hoje.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Uma mudança inesperada na carreira pode surgir e abrir portas para mais prosperidade e satisfação pessoal. Um projeto ou empreendimento também pode começar a ganhar tanta força que passa a ocupar o centro da sua atenção. Para alguns, apostas ou especulações podem render ganhos expressivos. O apoio das pessoas ao seu redor fortalece sua confiança. Preparativos para um evento familiar importante tendem a avançar. A orientação de alguém mais experiente será valiosa para concluir algo relevante. No amor, o dia favorece um recomeço animador e cheio de possibilidades.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O momento é bom para fortalecer seus recursos e pensar com mais estratégia sobre o dinheiro. Na saúde, cuidar da alimentação e manter o corpo em movimento ajuda a preservar o equilíbrio. O dia pode ser mais corrido para quem assumiu compromissos ou tarefas extras, mas a experiência tende a compensar. Uma pessoa mais jovem da família pode testar sua paciência. Também pode surgir uma viagem sem muita vontade da sua parte. Hoje não é um bom momento para lidar com imóvel. No amor, a falta de resposta da pessoa amada pode incomodar mais do que deveria.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 9.

Leão: Quem busca bolsa de estudos ou reconhecimento acadêmico pode encontrar alguns obstáculos hoje. No trabalho, o ideal é não assumir responsabilidades grandes demais neste momento. Fazer pausas ao longo do dia será essencial para preservar sua energia. Cuidados com higiene e bem-estar pedem atenção extra. Mesmo com a agenda cheia, você tende a conseguir um tempo com a família. Para quem vai viajar, a tendência é de um percurso leve e agradável. No amor, acordos e combinados feitos com maturidade ajudam a suavizar a relação.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 17.

Virgem: O sucesso de alguém mais jovem pode encher seu coração de orgulho hoje. No amor, há chance real de reacender a conexão e viver momentos mais intensos de proximidade. No trabalho, você tende a concluir uma tarefa importante com ótimo resultado. Questões financeiras começam a aliviar, trazendo sensação de respiro. Também pode aparecer uma ótima oportunidade de compra, daquelas difíceis de ignorar. Convites especiais ou prestigiados podem movimentar sua vida social. No amor, paixão e desejo prometem marcar o tom do dia.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 7.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: O dia tem tudo para ser leve, favorável e cheio de boas notícias. Na vida social, você pode aproveitar bastante e viver momentos prazerosos. Uma conquista de alguém da família também tende a trazer muita satisfação. Reformas, mudanças em casa ou montagem de um novo espaço aparecem favorecidas. No dinheiro, a fase segue estável e confortável. Sua disposição física também tende a ajudar bastante. No trabalho ou nos negócios, um acordo vantajoso pode surgir, e até questões legais podem caminhar a seu favor. No amor, seus sentimentos têm grandes chances de serem correspondidos.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

Escorpião: A chance de se livrar de um incômodo recorrente na saúde pode trazer grande alívio. No trabalho, seu jeito justo e atencioso ajuda a conquistar tanto colegas quanto superiores. Um passeio em família ou uma saída especial pode entrar nos planos, e o deslocamento tende a ser tão agradável quanto o destino. Sua postura firme no ambiente profissional afasta críticas e reforça sua imagem. No dinheiro, a tendência é de melhora e crescimento. No amor, o dia favorece intimidade, troca verdadeira e momentos especiais a dois.

Cor da sorte: Rosa-bebê.

Número da sorte: 2.

Sagitário: Preocupações financeiras que vinham pesando podem começar a diminuir hoje. Na carreira ou nos estudos, há sinal de avanço, melhora de resultado ou sensação de progresso. Reencontrar pessoas queridas do passado pode deixar o dia mais leve e afetivo. Só vale tomar cuidado com exageros, porque o excesso pode cobrar seu preço. Oscilações emocionais também precisam ser controladas para não bagunçar o resto. Na saúde, refeições mais equilibradas ajudam bastante. No amor, participar de algo especial ao lado da pessoa amada tende a render bons momentos.

Cor da sorte: Bordô.

Número da sorte: 18.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Quem cuida da casa pode usar a energia do dia para realizar algo grande e importante. Controlar melhor os gastos será essencial para evitar aperto mais adiante. Também é um bom momento para aprender formas de aliviar a mente e reduzir o peso emocional dos últimos dias. A pressão no trabalho pode aumentar, então o ideal é seguir com foco e método. Um convite para sair ou dividir uma refeição com alguém interessante pode deixar o dia mais animado. A chance de adquirir um veículo ou algo que eleve seu status também aparece. No amor, atitudes consistentes ajudam a clarear e melhorar a relação.

Cor da sorte: Creme.

Número da sorte: 4.

Aquário: Alguns nativos podem se destacar bastante nos estudos e colher resultados impressionantes. Você também pode ser peça-chave para ajudar alguém em uma questão afetiva ou familiar importante. Em casa, uma disputa tende a ser resolvida de forma amigável graças à sua postura. Há chance de sentir atração por alguém e decidir avançar. Sua empolgação com viagens pode contagiar pessoas próximas e movimentar planos. No trabalho, você tende a conquistar clientes influentes e fortalecer sua imagem. No amor, uma nova conexão pode surgir de forma inesperada e trazer alegria.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 3.

Peixes: Um pequeno esforço seu já será suficiente para destravar algo importante hoje. Distrações podem atrapalhar o ritmo, então será essencial manter o foco. No dinheiro, suas ideias talvez não estejam tão sólidas quanto parecem, e ouvir uma segunda opinião pode evitar erro. Nos estudos, o dia pede mais domínio e dedicação ao que foi escolhido. Em casa, você e a pessoa ao seu lado podem ficar bastante envolvidos com planos e decisões sobre o lar. No amor, quem busca companhia talvez precise de um pouco mais de paciência antes de enxergar tudo com clareza.

Cor da sorte: Pêssego.