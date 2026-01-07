Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A cidade mais antiga do mundo ainda existe: tem 11 mil anos e é cheia de muralhas

Veja como a vida prospera no calor intenso e na altitude negativa do território palestino

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:00

Veja como a vida prospera no calor intenso e na altitude negativa do território palestino
Veja como a vida prospera no calor intenso e na altitude negativa do território palestino Crédito: Daniel Case/Wikimedia Commons

Muitas civilizações surgiram e desapareceram, mas Jericó permanece firme no cenário mundial.

Situada a aproximadamente 258 metros abaixo do nível do mar, ela guarda segredos milenares. Essa cidade palestina é um testemunho vivo da resiliência humana diante da natureza.

Jericó, o registro de séculos e séculos

Jericó está inserida no Vale do Rift, uma falha geológica que criou uma depressão única por Daniel Case/Wikimedia Commons
Jericó fica a aproximadamente 258 metros abaixo do nível do mar por Janusz J./Wikimedia Commons
Jericó tem registros que atravessam diferentes períodos históricos por Jewish National Fund/Wikimedia Commons
Jericó tem vestígios arqueológicos que remontam a 9.000 a.C por A. Sobkowski/Wikimedia Commons
1 de 4
Jericó está inserida no Vale do Rift, uma falha geológica que criou uma depressão única por Daniel Case/Wikimedia Commons

O segredo por trás do relevo rebaixado

A geologia local foi o fator determinante para o estabelecimento dos primeiros grupos humanos. Jericó está inserida no Vale do Rift, uma falha geológica que criou uma depressão única. Esse isolamento geográfico acabou favorecendo a ocupação humana contínua há milênios.

Apesar do solo rebaixado e do calor, a água nunca faltou graças ao rio Jordão. Esse acesso facilitado permitiu que as práticas agrícolas surgissem logo cedo na história.

Como resultado, as comunidades garantiram alimento e estabilidade para crescer e permanecer.

Monumentos que contam histórias bíblicas

A trajetória de Jericó é marcada por eventos que atravessam os séculos e as religiões.

A cidade preserva vestígios arqueológicos que remontam a 9.000 a.C., atraindo pesquisadores e curiosos. Além disso, sua presença em textos sagrados reforça sua importância cultural.

Um dos maiores símbolos locais são as suas antigas e resistentes muralhas defensivas.

Elas possuem um papel central na tradição cristã e são mencionadas na Bíblia. Dessa forma, a relevância religiosa mantém a cidade viva no imaginário de muitos povos.

A rotina atual no Vale do Jordão

A vida moderna em Jericó é um exercício de adaptação ao clima do deserto. Os 20 mil habitantes locais organizam suas tarefas de acordo com a intensidade do sol. O calor exige que a rotina seja flexível e resiliente durante todo o ano.

A agricultura irrigada pelo rio Jordão permanece como o pilar que sustenta as famílias.

O cultivo de legumes e frutas aproveita a fertilidade excepcional daquelas terras baixas. Além disso, visitantes de todo o globo buscam o local por seu passado histórico.

Mais recentes

Imagem - Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026

Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026
Imagem - Rogério mente para Ferette e cria clima tenso em ‘Três Graças’; confira resumo desta quarta-feira (7 de janeiro)

Rogério mente para Ferette e cria clima tenso em ‘Três Graças’; confira resumo desta quarta-feira (7 de janeiro)
Imagem - Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’

Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)
03

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos