A cidade mais antiga do mundo ainda existe: tem 11 mil anos e é cheia de muralhas

Veja como a vida prospera no calor intenso e na altitude negativa do território palestino

Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:00

Veja como a vida prospera no calor intenso e na altitude negativa do território palestino Crédito: Daniel Case/Wikimedia Commons

Muitas civilizações surgiram e desapareceram, mas Jericó permanece firme no cenário mundial.

Situada a aproximadamente 258 metros abaixo do nível do mar, ela guarda segredos milenares. Essa cidade palestina é um testemunho vivo da resiliência humana diante da natureza.

O segredo por trás do relevo rebaixado

A geologia local foi o fator determinante para o estabelecimento dos primeiros grupos humanos. Jericó está inserida no Vale do Rift, uma falha geológica que criou uma depressão única. Esse isolamento geográfico acabou favorecendo a ocupação humana contínua há milênios.

Apesar do solo rebaixado e do calor, a água nunca faltou graças ao rio Jordão. Esse acesso facilitado permitiu que as práticas agrícolas surgissem logo cedo na história.

Como resultado, as comunidades garantiram alimento e estabilidade para crescer e permanecer.

Monumentos que contam histórias bíblicas

A trajetória de Jericó é marcada por eventos que atravessam os séculos e as religiões.

A cidade preserva vestígios arqueológicos que remontam a 9.000 a.C., atraindo pesquisadores e curiosos. Além disso, sua presença em textos sagrados reforça sua importância cultural.

Um dos maiores símbolos locais são as suas antigas e resistentes muralhas defensivas.

Elas possuem um papel central na tradição cristã e são mencionadas na Bíblia. Dessa forma, a relevância religiosa mantém a cidade viva no imaginário de muitos povos.

A rotina atual no Vale do Jordão

A vida moderna em Jericó é um exercício de adaptação ao clima do deserto. Os 20 mil habitantes locais organizam suas tarefas de acordo com a intensidade do sol. O calor exige que a rotina seja flexível e resiliente durante todo o ano.

A agricultura irrigada pelo rio Jordão permanece como o pilar que sustenta as famílias.