A cidade mais antiga do mundo ainda existe: tem 11 mil anos e é cheia de muralhas

Agência Correio
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:00
Muitas civilizações surgiram e desapareceram, mas Jericó permanece firme no cenário mundial.
Situada a aproximadamente 258 metros abaixo do nível do mar, ela guarda segredos milenares. Essa cidade palestina é um testemunho vivo da resiliência humana diante da natureza.
Jericó, o registro de séculos e séculos
A geologia local foi o fator determinante para o estabelecimento dos primeiros grupos humanos. Jericó está inserida no Vale do Rift, uma falha geológica que criou uma depressão única. Esse isolamento geográfico acabou favorecendo a ocupação humana contínua há milênios.
Apesar do solo rebaixado e do calor, a água nunca faltou graças ao rio Jordão. Esse acesso facilitado permitiu que as práticas agrícolas surgissem logo cedo na história.
Como resultado, as comunidades garantiram alimento e estabilidade para crescer e permanecer.
A trajetória de Jericó é marcada por eventos que atravessam os séculos e as religiões.
A cidade preserva vestígios arqueológicos que remontam a 9.000 a.C., atraindo pesquisadores e curiosos. Além disso, sua presença em textos sagrados reforça sua importância cultural.
Um dos maiores símbolos locais são as suas antigas e resistentes muralhas defensivas.
Elas possuem um papel central na tradição cristã e são mencionadas na Bíblia. Dessa forma, a relevância religiosa mantém a cidade viva no imaginário de muitos povos.
A vida moderna em Jericó é um exercício de adaptação ao clima do deserto. Os 20 mil habitantes locais organizam suas tarefas de acordo com a intensidade do sol. O calor exige que a rotina seja flexível e resiliente durante todo o ano.
A agricultura irrigada pelo rio Jordão permanece como o pilar que sustenta as famílias.
O cultivo de legumes e frutas aproveita a fertilidade excepcional daquelas terras baixas. Além disso, visitantes de todo o globo buscam o local por seu passado histórico.