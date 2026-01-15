CIÊNCIA

A cor que vemos quando fechamos os olhos tem nome e é diferente do preto

A ciência revela por que o cérebro interpreta impulsos elétricos como tons de cinza

Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00

Saiba por que somos incapazes de enxergar o preto absoluto Crédito: Freepik

Você já se perguntou por que nunca vemos o preto real quando apagamos todas as luzes? Embora o ambiente pareça totalmente escuro, uma tonalidade acinzentada sempre se faz presente diante de nós. Essa experiência comum a todos os seres humanos revela um segredo fascinante sobre o funcionamento do nosso cérebro.

Cientificamente, essa cor é batizada de eigengrau, um termo alemão para o conceito de “cinza intrínseco”. Ele descreve a luz que o nosso sistema visual cria de forma independente. Ou seja, mesmo sem luz externa, o cérebro continua percebendo uma forma de luminosidade residual e constante.

A descoberta científica por trás do fenômeno visual

O responsável por desvendar esse mistério foi o físico alemão Gustav Fechner, durante o século XIX. Ele estava interessado em mapear a sensibilidade humana e como reagimos a estímulos ambientais mínimos. Para isso, desenvolveu testes práticos que mediam a fronteira da nossa percepção sensorial.

O estudo ficou conhecido como “Método dos Limites” e trouxe respostas definitivas sobre a visão noturna. Fechner provou que o ser humano não consegue atingir a percepção do preto absoluto. Com efeito, demonstrou que as nuances de cinza são a base da nossa experiência em ambientes sem luz.

A atividade constante das células oculares e do cérebro

Tudo isso ocorre porque temos células chamadas cones e bastonetes, que utilizam a proteína rodopsina. Essa substância é o motor da visão, sendo responsável por capturar as partículas de luz. Os bastonetes são especialmente potentes e conseguem absorver grandes quantidades de fótons durante o dia.