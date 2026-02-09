Acesse sua conta
A Lua está se afastando da Terra 3,8 cm por ano e nós já começamos a sentir o impacto

Pesquisas indicam que o satélite se distancia e afeta a rotação terrestre

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:00

Saiba por que o nosso satélite está cada vez mais longe e o que isso significa para o futuro
Saiba por que o nosso satélite está cada vez mais longe e o que isso significa para o futuro

Olhe para o céu noturno e perceba que a Lua não está exatamente onde costumava estar no passado. Ela se afasta de nós cerca de 3,8 centímetros a cada ano, alterando o equilíbrio do planeta.

O papel das marés na fuga da Lua

O distanciamento ocorre devido a uma troca constante de energia entre os dois corpos celestes. A fricção oceânica faz com que a rotação da Terra perca força gradualmente ao longo dos muitos séculos.

A Lua tenta puxar as águas de volta, mas esse esforço acaba gerando momento angular para subir. Dessa forma, o satélite ganha o impulso necessário para flutuar em uma órbita cada vez mais alta.

Como eram os dias no passado remoto

Há bilhões de anos, a realidade do nosso mundo era completamente diferente da que conhecemos hoje. A Lua estava a apenas 270 mil quilômetros de distância, muito mais perto do que se encontra atualmente.

Naquela época, a Terra completava quase duas rotações no tempo de hoje. Portanto, tudo girava de forma veloz, resultando em dias que não chegavam nem perto das vinte e quatro horas que temos agora.

Influências geográficas e climáticas no movimento

A velocidade desse afastamento não segue um padrão fixo e depende da geografia terrestre. A configuração atual das massas de terra favorece marés que amplificam a perda de energia em certas regiões específicas.

Mudanças no clima também desempenham um papel relevante nesse cenário de transformações globais. O degelo dos polos redistribui o peso do planeta, afetando o modo como a Terra lida com sua própria rotação.

A chance de perdermos a Lua para sempre

Apesar de o afastamento ser um fato medido com lasers, não há motivo para preocupação imediata. É muito difícil que o satélite consiga escapar totalmente da atração gravitacional exercida pela nossa massa terrestre.

O Sol se transformará em uma gigante vermelha muito antes de qualquer adeus lunar definitivo. Isso deve acontecer depois de bilhões de anos, alterando o destino de todo o sistema solar de forma permanente.

